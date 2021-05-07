Twitter тестирует функцию донатов

Компания Twitter тестирует новую функцию Tip Jar, с помощью которой можно поддержать финансово создателей контента.
Об этом сообщили в компании.
Tip Jar позволит пользователям напрямую отправлять средства любимым авторам в мобильном приложении соцсети на iOS и Android.
Для этого необходимо нажать на иконку в виде долларовой банкноты рядом с именем пользователя.
Пользователи, не желающие получать пожертвования, смогут отключить Tip Jar для своей учетной записи.
Функция поддерживает ряд вариантов оплаты, среди которых PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp, пишет The Verge.
Пока пожертвования могут получить лишь некоторые группы лиц – блогеры, журналисты, авторы, эксперты и некоммерческие организации.
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