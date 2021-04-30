Большая и малая приватизация: сколько объектов планируют продать в 2021 году

1 мая вступил в силу закон, отменяющий запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Поэтому уже этим летом Фонд госимущества имеет целью продать 23 таких предприятия и получить доход в размере 12 млрд грн.

Малая приватизация в Украине

В соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», уполномоченные органы управления предоставляют Фонду госимущества предложения относительно включения объектов в перечень приватизации.

Таким образом, в 2020 году ФГУ обратился в 118 уполномоченных органов, чтобы получить от них соответствующие предложения. По состоянию на конец марта ответила 41 структура, предоставив перечень из 448 объектов малой приватизации, из них:

193 объекта включены в перечни подлежащих приватизации в 2021 году;

34 объекта не подлежит включению в перечень;

по 27 объектам предложения отозваны;

по 194 объектам продолжается проработка предложений.

Кроме того, в І квартале 2021 года в перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2021 году, включено 36 объектов, которые предлагались еще в прошлом году.

Сейчас в перечень объектов малой приватизации включено 1 053 объекта.

Большая приватизация в 2021 году

Перечень объектов большой приватизации включает 23 объекта, балансовая стоимость которых превышает 250 млн грн.

По состоянию на конец первого полугодия 2020 года балансовая стоимость самого дорогого из предложенных предприятий составила 8,6 млрд грн ‒ это ПАО «Центрэнерго».

А самым дешевым из этого перечня является четырехзвездочный «Президент-отель» в центре Киева, построенный в 1990 году. Отель на 374 номера, а его территория занимает всего 2,4 гектара. Балансовая стоимость этого объекта достигает 300 млн грн.

Также Фонд госимущества ведет работу по включению ряда объектов в перечень подлежащих приватизации. В частности, в сфере управления Министерства обороны Украины находятся:

государственное предприятие Министерства обороны Украины «Отель „Власта“» (код по ЄДРПОУ 31 362 413) по адресу: 79 007, г. Львов, ул. Клепаровская, 30;

31 362 413) по адресу: 79 007, г. Львов, ул. Клепаровская, 30; гостиница «Братислава», находящаяся на балансе концерна «Военторгсервис» по адресу: 50 046, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, мкрн. Всебратское-2, д. 65;

государственное предприятие «Гостиница „Казацкая“» по адресу: г. Киев, ул. Михайловская, 1/3.

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