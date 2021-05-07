Цены на вторичке жилой недвижимости Киева (инфографика)

В апреле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1619 долл. США/кв. м по сравнению с мартом средняя цена увеличилась на 0,6%. В национальной валюте – на 1,5% до 45 427 грн/кв.м (±0,8%).

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.

За год средняя цена 1 кв. м квартир выросла в долларах – на 14%, в гривне – на 16,9%.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве. По сравнению с мартом средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,3%, до 25 778 грн/кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 1,7%, до 74 024 грн/кв.м.

Относительно апреля 2020 года, ценовые показатели выросли в «дорогом» сегменте жилья на 15,4%, а в «дешевом» – на 19,5%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 12,5%, в «дешевом» – на 16,5%.

Средние цены выставленных на продажу квартир:

Левый берег: 1-комн. – 41 671 грн/кв.м, 2-комн. – 36 863 грн/кв.м, 3-комн. – 33 650 грн/кв.м;

Правый берег: 1-комн. – 44 611, 2-комн. – 41 650 грн/кв.м, 3-комн. – 41 045 грн/кв.м;

центр: 1-комн. – 64 902 грн/кв.м, 2-комн. – 63 782 грн/кв.м, 3-комн. – 63 233 грн/кв.м.

За прошедший месяц в нацвалюте зафиксировано уменьшение усредненной цены на 0,4% в Оболонском районе. В других административных районах Киева рост -, от 0,9% в Голосеевском до 4,4% в Дарницком.

Какие квартиры продают. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, находящиеся на Правом берегу – 49%. Квартиры, находящиеся на Левом берегу, составляют 29% от общего количества, в Центре Киева – 22%. В общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 10%.

Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫