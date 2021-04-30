Межбанк: при каких условиях валюта может подорожать

Эта пятница — последний рабочий день перед трехдневными праздниками и это главная особенность валютного рынка 7 мая.
Торги пройдут в два этапа:
На первом (до 13−14 часов) — все клиенты, кто еще вчера не закрыл свои операции перед длинными выходными — выйдут на рынок. Это приведет к активной работе на межбанке в этот период как по клиентским заявкам, так и по операциям самих банков с собственной валютной позицией.
На втором (после 14 часов и до самого окончания сессии) — особой активности со стороны клиентов уже не будет. На рынке останутся только банки- спекулянты и небольшое число операций в основном уже будет сугубо спекулятивной. «Добычей» спекулянтов будут те клиенты, кто в силу ряда причин не успеет завершить свои покупки/продажи валюты в первой половине дня.
При таком раскладе на межбанке курсовое противостояние интересов крупных игроков и их поведение во время сессии — будет основным фактором, который будет делать «погоду» по курсу. Нацбанк постарается в ход торгов не вмешиваться.
По прежнему, основную интригу создадут «дочки» иностранных компаний с покупкой валюты под репатриацию дивидендов. Им нужно закрыть эти объемы и в зависимости от того, как активно они это будут делать — во многом зависит объем спроса на доллар и евро в целом по дню. Пока иностранцы стараются «не баламутить» рынок и «не взрывать» курс. Поэтому они скупают валюту небольшими лотами с задачей не разворачивать тренд по курсу в сторону роста. Но если они «перегнут палку» с объемами покупки — спекулянты постараются максимально взвинтить котировки, пользуясь ситуацией. И Нацбанк не будет им в этом мешать.
По нашим прогнозам объемы операций на торгах пятницы будут находиться в пределах до $ 90−110 млн при совершении до 360−400 сделок.
Котировки межбанка, по расчетам 7 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,90 грн, евро — коридор 33,20 — 33,65 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,73 / 27,75
евро — 33,46 / 33,49
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