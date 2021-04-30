Частные облгазы задолжали Оператору ГТС ₴9,8 миллиарда

Общая задолженность облгазов перед ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и начисления к уплате составляют 9,8 млрд грн. За минувшую неделю погашено менее 1% этой суммы.
Об этом 6 мая сообщила в Фейсбуке пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
В компании отметили, что почти четверть операторов газораспределительных сетей (ГРМ) стараются вовремя рассчитываться за образовавшиеся негативные небалансы. Другие же — системно накапливают долги.
При этом динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером — «за прошедшую неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга».
Впрочем, есть и положительные новости. Так, компания Кременчуггаз сегодня перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь.
«Сейчас начисление к уплате и долги Кременчуггаза равны нулю», — заявили в ОГТСУ.
Здесь считают, что эффективность работы операторов ГРМ зависит прежде всего от ответственности и эффективности их менеджмента.
«Общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к оплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. Именно на такую сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических затрат», — подытожили в компании.
Напомним, по оперативным данным ОГТСУ, в первом квартале 2021 года операторы ГРМ несанкционированно отобрали из системы магистральных газопроводов почти 1,1 млрд кубометров газа для собственных производственно-технологических расходов. Это втрое больше, чем за весь 2020 год.
В январе облгазы отобрали из газотранспортной сети 38 млн кубометров, в феврале — 380 млн кубометров, в марте — 675 млн кубометров газа.
На начало апреля 2021 года сумма начислений к уплате и долгов за отобранный газ облгазов превышала 10 млрд грн.
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