Twitter покупает сервис, который помогает сайтам зарабатывать на отключении рекламы

Социальная сеть Twitter покупает сервис Scroll, который помогает медиа зарабатывать, отключая рекламу на их сайтах, говорится в сообщении компании.

Как отмечает The Verge, Twitter работает над созданием нового типа подписки, который будет включать Scroll, недавно приобретенный сервис новостных рассылок Revue и несколько собственных проектов Twitter.

Комментируя продажу компании, глава Scroll Тони Хейл отметил, что «амбиции Twitter превышают ожидания людей».

В Twitter не смогли более подробно прокомментировать изданию возможность создания сервиса подписки с привлечением Scroll, заявив, что соглашение все еще находится на ранней стадии.

Как сообщает TechCrunch, соцсеть заберет себе всю команду сервиса из 13 человек.

Напомним, что сервис Scroll запустился в январе прошлого года. Он позволяет пользователям получать доступ к сайтам отдельных СМИ без рекламы за абонплату в $5 в месяц. При этом медиа получают часть суммы, пользователи платят за подписку на Scroll. С каждой подписки сервис оставлял себе $1,5, а остальную сумму делил между изданиями.

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