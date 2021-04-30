0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Twitter покупает сервис, который помогает сайтам зарабатывать на отключении рекламы

Twitter покупает сервис, который помогает сайтам зарабатывать на отключении рекламы

Социальная сеть Twitter покупает сервис Scroll, который помогает медиа зарабатывать, отключая рекламу на их сайтах, говорится в сообщении компании.

Как отмечает The Verge, Twitter работает над созданием нового типа подписки, который будет включать Scroll, недавно приобретенный сервис новостных рассылок Revue и несколько собственных проектов Twitter.

Комментируя продажу компании, глава Scroll Тони Хейл отметил, что «амбиции Twitter превышают ожидания людей».

В Twitter не смогли более подробно прокомментировать изданию возможность создания сервиса подписки с привлечением Scroll, заявив, что соглашение все еще находится на ранней стадии.

Как сообщает TechCrunch, соцсеть заберет себе всю команду сервиса из 13 человек.

Напомним, что сервис Scroll запустился в январе прошлого года. Он позволяет пользователям получать доступ к сайтам отдельных СМИ без рекламы за абонплату в $5 в месяц. При этом медиа получают часть суммы, пользователи платят за подписку на Scroll. С каждой подписки сервис оставлял себе $1,5, а остальную сумму делил между изданиями.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.