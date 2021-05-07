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Moderna впервые за 10 лет стала прибыльной компанией благодаря продажам вакцины

Moderna впервые за 10 лет стала прибыльной компанией благодаря продажам вакцины

Американская биотехнологическая компания Moderna впервые сумела стать прибыльной. Согласно финансовому отчету по итогам первого квартала 2021 года, ее чистая прибыль достигла $1,2 млрд.

Добиться квартальной прибыли – первой за 10 лет своей истории компания смогла за счет продаж вакцины от COVID-19. За отчетных три месяца Moderna реализовала 102 млн доз своей вакцины от коронавируса, преимущественно в США, что принесло компании $1,7 млрд.

Для сравнения: объем всей выручки Moderna в первом квартале достиг $1,9 млрд, а годом ранее этот показатель составлял лишь $8 млн. При этом Всемирный конгресс вакцин накануне признал препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса.

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Зависимость компании от единого продукта сказалась на котировках: ее акции после столь удачного отчета просели примерно на 5%. Причиной для такого снижения стало то, что президент США Джо Байден поддержал идею отмены патентов на вакцины от COVID-19. Это означает, что другие страны смогут производить вакцину по технологиям компаний, которые уже вложили средства в разработку вакцины и ее производство.

Для разработчиков вакцин, и для Moderna в частности, это означает потенциальную потерю выручки, которую они надеялись получить, продавая вакцину в ближайшие кварталы, а то и годы. В случае с Moderna это де-факто означает потерю единственного на сегодня источника доходов, что и отразилось на настроениях инвесторов.

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По материалам Mind
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