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Межбанк: активность рынка превзошла все ожидания

Межбанк: активность рынка превзошла все ожидания

Активность валютного рынка в четверг превзошла все ожидания как клиентов, так и самих банков. Уже в середине дня только через Bloomberg было проведено операций на сумму более $ 150 млн. В основном, компании закрывали свои хозяйственные операции и валютные расчеты перед скорыми трехдневными праздниками, хотя наблюдались и откровенные сделки в формате «купи-продай» с целью просто получения спекулятивного заработка в течение сессии. Но факт остается фактом — в первой половине дня дилерам банков пришлось очень активно поработать.

После обеда количество желающих купить или продать валюту быстро пошло на спад, а в последний час сессии сделок уже было очень мало.

Нацбанку не пришлось вмешиваться в ход торгов с интервенциями, так как участники рынка сами достаточно быстро находили компромисс по курсу. Но если в самом начале сессии предложение активно превышало спрос и доллар просел с утренних 27,72/27,74 до 27,67/27,69 гривен с явной целью пойти ещё ниже, то уже ближе к полудню ситуация изменилась. На межбанк вышло несколько крупных покупателей валюты. Они явно просто выжидали «дна» по курсу и не спешили сразу «светить» весь объем своих покупок, чтобы не провоцировать спекулянтов. Тем не менее, котировки постепенно начали расти за счет этого дополнительного спроса и к 12 часам доллар вырос до 27,715/27,735 гривен, а к обеду подорожал до 27,735/27,755.

Среди этих покупателей были заметны как крупные местные торговцы энергоносителями, так и «дочки» иностранцев. Последние покупали валюту для последующей репатриации дивидендов.

После 14 часов активность на торгах начала достаточно быстро снижаться и на уже низких объемах торгов котировки доллара выросли до 27,745/27,765 гривен к 15 часам. Затем, после небольшой коррекции курс окончательно остановился на отметке 27,74/27,76 к концу сессии.

Главные события 6 мая на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 27,72/27,74 вырос до 27,74/27,76 гривен к концу дня.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,7055 гривен, а официальный курс на 6 мая 2021 года установлен на уровне 27,7205 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,74 / 27,76
евро — 33,46 / 33,48

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2057 / 1,2058

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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