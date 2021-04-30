Две области выходят из «красной» зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности на территории Запорожской и Полтавской областей.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в телеграмме.
Читайте также: Все регионы Украины выйдут из «красной» зоны до конца следующей недели – KSE
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 07 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей», — написал он.
Немчинов добавил, что комиссия также решила применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.
Напомним, с 6 мая из «красной» зоны вышли: Харьковская область, Хмельницкая и Черниговская.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовятся к введению «паспортов вакцинации»7 ч. назад - 934 7
SpaceX запустила еще 60 аппаратов Starlink: на орбите уже более 1500 интернет-спутниковВчера, 22:00 - 347 4
Арахамия рассказал о сроках принятия всех необходимых законов для продолжения сотрудничества с МВФ9 ч. назад - 328 2
Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)4 ч. назад - 761 1
Израиль запретил въезд украинцам8 ч. назад - 886 1
Цены на квартиры в новостройках возле станций метро (инфографика)10 ч. назад - 2904
Отток инвестиций из Украины продолжается - данные НБУВчера, 21:00 - 2004 1
В FT объяснили, почему доллар не растет по отношению к другим резервным валютамВчера, 20:03 - 1895
Шесть дорог в Украине могут стать современными автобанами (карта)10 ч. назад - 1699
Египет вводит локдаун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжи9 ч. назад - 1565 1
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1628 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 552
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 756
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1991 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1787 1