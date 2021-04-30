Две области выходят из «красной» зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности на территории Запорожской и Полтавской областей.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в телеграмме.

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«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 07 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей», — написал он.

Немчинов добавил, что комиссия также решила применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.

Напомним, с 6 мая из «красной» зоны вышли: Харьковская область, Хмельницкая и Черниговская.

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