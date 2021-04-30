Samsung презентует доступного конкурента iPad со стилусом уже скоро

Компания Samsung в скором времени должна представить свой новый доступный планшет Galaxy Tab S7 Lite. Модель будет доступна в версиях с Wi-Fi, 4G и 5G. В прошлом месяце в Сети появились рендеры 5G-версии Samsung Galaxy Tab S7 Lite в черном цвете. Сейчас появилось изображение планшета в розовом цвете, на котором он показан со стилусом S-Pen и чехлом Book Cover в соответствующем цвете.
На рендере можно увидеть два варианта крепления стилуса – один внутри чехла и один наружу, под двойной основной камерой. На правой грани планшета расположена кнопка включения и качелька регулировки громкости, в то время как разъем USB-C и динамик помещены на нижней грани. На правой рамке расположена фронтальная камера.
За работу Samsung Galaxy Tab S7 Lite должен быть ответственен чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, в паре с которым работает 4 ГБ оперативной памяти. У него будет IPS-дисплей с диагональю 12.4 дюйма, разрешение будет составлять 2560 х 1600 пикселей. Из коробки модель будет поставляться под управлением операционной системы Android 11 и оболочкой One UI 3.1.
Samsung Galaxy Tab S7 Lite, кроме черного и розового, будет доступен в синем, белом и зеленом цветах. Ожидается, что планшет будет представлен в июне этого года по цене около 300-400 долларов, как и его предшественник.
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