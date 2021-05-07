Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)

Уже в начале лета Европейский Союз планирует введение паспортов вакцинации от COVID-19. Запуск такого сертификата даст возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного тестирования.

Для Украины тема «паспортов вакцинации» также актуальна и процесс разработки такого документа, по словам руководства Минздрава Украины, находится на финальной стадии. Однако среди украинцев нет единства в отношении к возможному введению в нашей стране «паспортов вакцинации».

Об этом свидетельствуют результаты апрельского социологического опроса R&B Group.

Украинцы и паспорта вакцинации: за или против:

поддерживают такое нововведение чуть больше четверти (27%) опрошенных;

не поддерживают треть (34%) респондентов;

при этом еще около трети жителей страны (30%) введение «паспортов вакцинации» безразлично, а каждый десятый (9%) не определился.

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Исследователи отмечают, что самый высокий уровень поддержки введения «паспорта вакцинации» отмечается среди жителей западного региона и молодежи до 30 лет, а самый низкий – среди жителей южного региона и представителей старшей возрастной категории «60+», среди которых больше всего тех, кому введение «паспорта вакцинации» безразлично.

Для чего готовы его применять? Анонсированный украинский «паспорт вакцинации», по словам чиновников, предназначен для международных поездок и внутреннего пользования. Применение «паспорта вакцинации» для зарубежных поездок считают оправданным и большая часть украинцев (44%).

Применение «паспорта вакцинации» для публичных мероприятий и поездок по Украине считают оправданным соответственно 4% и 3% респондентов.

В то же время 16% жителей Украины оправдывают использование «паспорта вакцинации» во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают его абсолютно не нужным.