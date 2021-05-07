Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)

Уже в начале лета Европейский Союз планирует введение паспортов вакцинации от COVID-19. Запуск такого сертификата даст возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного тестирования.
Для Украины тема «паспортов вакцинации» также актуальна и процесс разработки такого документа, по словам руководства Минздрава Украины, находится на финальной стадии. Однако среди украинцев нет единства в отношении к возможному введению в нашей стране «паспортов вакцинации».
Об этом свидетельствуют результаты апрельского социологического опроса R&B Group.
Украинцы и паспорта вакцинации: за или против:
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Исследователи отмечают, что самый высокий уровень поддержки введения «паспорта вакцинации» отмечается среди жителей западного региона и молодежи до 30 лет, а самый низкий – среди жителей южного региона и представителей старшей возрастной категории «60+», среди которых больше всего тех, кому введение «паспорта вакцинации» безразлично.
Для чего готовы его применять? Анонсированный украинский «паспорт вакцинации», по словам чиновников, предназначен для международных поездок и внутреннего пользования. Применение «паспорта вакцинации» для зарубежных поездок считают оправданным и большая часть украинцев (44%).
Применение «паспорта вакцинации» для публичных мероприятий и поездок по Украине считают оправданным соответственно 4% и 3% респондентов.
В то же время 16% жителей Украины оправдывают использование «паспорта вакцинации» во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают его абсолютно не нужным.
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