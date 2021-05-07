Какие услуги на первичном звене медпомощи предоставляются больным COVID-19 бесплатно

Пациент с подозрением на COVID-19, у которого нет декларации, имеет право на получение первичной медицинской помощи, в частности, консультацию врача и тестирование на определение антигена SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украина.

У семейного врача, терапевта или педиатра можно получить консультации по лечению легкой формы COVID-19, пройти тестирование быстрым тестом на антиген. Они поступают в региональные Департаменты здравоохранения, которые распределяют их на медицинские учреждения, оказывающие первичную помощь.

Важно знать, что с подозрением на COVID-19 в Центр оказания первичной медицинской помощи пациент может обратиться, не имея декларации. Он получит консультацию врача, а также тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Коммуникация с врачом. Семейный врач может выбирать способ связи с пациентом. Это может быть или личный номер, или рабочий мессенджер, или рабочий мобильный центра первичной медицинской помощи. В любом случае при лечении в домашних условиях пациента с COVID-19 не должны оставлять на произвол судьбы. Его состояние контролируют медицинские работники заведения первичной медицинской помощи.

Если у пациента ухудшилось состояние здоровья и появились другие симптомы, которые не представляют угрозы для жизни, звонить своему врачу нужно в рабочие часы. Однако неотложная ситуация требует неотложной помощи, а это – звонок на 103. По обращению по телефону врач центра экстренной медицинской помощи консультирует пациентов по вопросам коронавирусной болезни круглосуточно.

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При необходимости бригада скорой приезжает на вызов и оценивает состояние пациента. Если есть необходимость, пациента транспортируют в больницу, которая определена в регионе для лечения пациентов с коронавирусом. Если пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции. И далее состояние пациента будет контролировать врач, с которым заключена декларация.