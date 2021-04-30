Власти штата Нью-Йорк могут на три года запретить крипто-майнинг

Добыча криптовалют может оказаться под запретом в штате Нью-Йорк в течение трех лет, если законопроект под номером 6486, внесенный в Сенат штата сенатором Кевином Паркером, будет принят.
Как сообщает HardwareTimes, соответствующий законопроект направлен на борьбу с изменением климата и негативным влиянием майнинга.
По мнению аналитиков, глобальный выброс углекислого газа в мире в результате добычи криптовалют составляет более 53 мегатонн в год, что соответствует годовым выбросам Швеции.
Если этот законопроект будет принят, чиновники попытаются выполнить замеры локальных выбросов парниковых газов, обусловленных майнингом, результаты будут доведены до сведения общественности.
После этого начнется четырехмесячный этап обсуждения влияния этих выбросов на окружающую среду. После дебатов будет принят ряд мер, одна из которых – запрет на добычу криптовалют на территории штата сроком на три года.
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