Украина обновила рекорд по экспорту меда

По итогам прошлого года Украина нарастила экспорт меда на 45% до 81 000 тонн, что стало рекордным показателем за время независимости.
Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club.
В топ-5 импортеров украинского меда вошли: Польша (26% объема экспорта), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).
Отмечается, что на увеличение объема экспорта повлияло усиление коммуникации между агрокомпаниями и пасечниками по предотвращению внесения некачественных удобрений, приводящих к гибели пчелосемей.
“Уже несколько лет Госпродпотребслужба, профильное Министерство и ассоциации, объединяющие пчеловодов и аграриев, проводят просветительскую работу, которая приносит результаты – снижение количества гибели пчелосемей, увеличение производства меда и, соответственно, увеличение экспорта меда”, – говорится в сообщении.
Инфографика: Ukrainian Agribusiness Club
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