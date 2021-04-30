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Украина обновила рекорд по экспорту меда

Украина обновила рекорд по экспорту меда

По итогам прошлого года Украина нарастила экспорт меда на 45% до 81 000 тонн, что стало рекордным показателем за время независимости.

Об этом сообщает общественная организация Ukrainian Agribusiness Club.

В топ-5 импортеров украинского меда вошли: Польша (26% объема экспорта), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

Отмечается, что на увеличение объема экспорта повлияло усиление коммуникации между агрокомпаниями и пасечниками по предотвращению внесения некачественных удобрений, приводящих к гибели пчелосемей.

“Уже несколько лет Госпродпотребслужба, профильное Министерство и ассоциации, объединяющие пчеловодов и аграриев, проводят просветительскую работу, которая приносит результаты – снижение количества гибели пчелосемей, увеличение производства меда и, соответственно, увеличение экспорта меда”, – говорится в сообщении.


Инфографика: Ukrainian Agribusiness Club

По материалам Корреспондент.net
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