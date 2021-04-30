Аналитики предрекли появление первых сетей 6G уже к 2028 году

Несмотря на то, что использование сетей поколения 5G в некоторых регионах все ещё находится под вопросом, передовые разработчики уже занимаются развитием связи следующего поколения.

Аналитики считают, что 6G станет не просто улучшенной версией предыдущей технологии, а полностью изменит понимание беспроводной связи в мире.

Компания ABI Research провела исследование рынка и пришла к выводу, что в скором времени развитие беспроводных сетей будет происходить в геометрической прогрессии, а уже к 2028 году начнётся первое коммерческое использование технологии 6G.

Известно, что реальная пропускная способность сетей 5G сильно отличается от теоретических максимумов технологии — при возможных 20 Гбит/с пользователи получают скромные 120 Мбит/с. Специалисты считают, что заниженные скоростные показатели тормозят развитие таких технологий, как голография, смешанная и дополненная реальности, виртуальные пространства в реальном времени.

Чтобы приблизиться к разработке и распространению таких сервисов, необходимо добиться куда более высоких показателей производительности, чем те, которые стали доступны с появлением сетей 5G. А это, как минимум, 1 Гбит/с реальной пропускной способности сети при максимальном теоретическом значении в 1000 Гбит/с.

Цзянкао Хоу (Jiancao Hou), старший аналитик ABI Research, напоминает, что повсеместное развитие и использование беспилотных автомобилей, дронов, роботов-помощников и сложных автономных систем может быть осуществлено только в среде с широкополосным доступом и сетями в терагерцевом диапазоне.

Компания ABI следит за рынком беспроводной связи с 2018 года и указывает на то, что теперь качество связи становится решающим фактором в развитии и стандартизации последних технологий. Так, чтобы идти в ногу со временем и остаться на плаву в решающий момент, федеральная комиссия по связи США открыла диапазон частот от 95 ГГц до 3 ТГц и предлагает коммерческой сфере 10-летнюю лицензию на тестирование продуктов и услуг в прототипах сетей поколения 6G.