Обяжут ли украинцев нести наличные в банки и какие налоги предлагают платить

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты, которые позволили бы легализовать имущество и доходы, приобретенные за счет теневых доходов, впрочем, владельцам пришлось бы один раз уплатить за них небольшие налоги.

Речь идет о том, что в ближайшие годы в Украине должно состояться одноразовое декларирование активов физических лиц.

Так, каждый украинец сможет подать полную информацию о своем состоянии, недвижимости, земельных участках, авто и тому подобное. Происхождение имущества указывать не нужно, но в том случае, если за него не были уплачены налоги, придется уплатить определенный процент.

Декларирование будет сугубо добровольным, и никто никого не будет обязывать подавать декларацию о своем состоянии.

Но больше всего споров вызвал именно законопроект №5153, в котором, собственно, и предлагалось отнести наличные в банк и уплатить за них налоги. В документе сказано, что украинцы смогут добровольно задекларировать ту часть своих доходов и имущества, которые они купили за теневые доходы (то есть те, из которых не заплатили налог на доходы физических лиц 18% и военный сбор 1,5%). Речь идет о теневых доходах, полученных за любой период, но только до 1 января 2021 года.

В течение 10 дней после декларирования имущества, купленного за необлагаемые деньги, “амнистированный” должен уплатить налог на легализацию:

5% от стоимости, если имущество или средства находятся в Украине, в частности на банковских счетах, в ценных бумагах или банковских металлах,

9% от стоимости имущества, если украинец держит его за границей (в оффшорах),

2,5% – при условии, что на эти “теневые” доходы были куплены облигации государственного займа.

С этого момента счет в банке, недвижимость или доля в бизнесе считаются “чистыми”, и ни налоговая, ни суды не смогут интересоваться, уплатили ли налоги из тех денег, за которые это все приобрели.

Кроме того, налоговая амнистия не распространяется на средства, полученные преступным путем, или связанные с терроризмом: то есть речь идет только о заработанном, а не об украденном или полученном от преступных схем.

Украинцы, которые приобрели небольшое имущество, могут получить налоговую амнистию, не подавая никаких деклараций: если речь идет о квартире в 120 квадратных метров, доме в 240 квадратов, транспортном средстве стоимостью до 2,25 миллиона гривен.

Также амнистия не будет действовать на наличные “под матрасом”, деньги нужно будет положить на счет, приобрести на них имущество или ценные бумаги.

Следовательно, отчитываться придется и предпринимателям, которые скрывали часть своих доходов, и наемным работникам, которые получают зарплату в конвертах, и тем, кто выезжает на заработки заграницу, и тем, кто работает на фрилансе.

Мнение экспертов. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, налоговая амнистия должна вернуть в украинскую экономику и в правовое поле большой капитал, поэтому украинский бюджет может единовременно получить дополнительный миллиард долларов, если речь пойдет об основной ставке налога на легализацию – 5%.

На своей странице в Фейсбуке политик объяснил, что декларирование будет сугубо добровольным, но отметил, что деньги, которые человек захочет задекларировать и “вывести из тени”, обязательно придется нести в банк, а уже в какой – украинцы смогут выбрать сами.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объяснил, что законопроект никоим образом не обязывает всех нести деньги в банки и платить с них налоги. То, что наличные не включены в перечень активов, которые попадают под налоговую амнистию, объясняется тем, что наличные невозможно проконтролировать. То есть, человек может задекларировать несуществующую наличность, уплатить с нее 5%, а потом всю жизнь не платить налоги и объяснять, что это средства из той наличности, которую он уже задекларировал.

С другой стороны, целью амнистии является легализация средств граждан с тем, чтобы они в дальнейшем платили с них налоги уже в полном объеме. Средства, которые остаются в наличной форме, не будут учитываться и с них не будут уплачиваться налоги. То есть, закон стимулирует граждан отнести свою наличность в банки, задекларировать ее и уплатить с нее 5% налога. Если же вы не будете декларировать свои средства в банках или другие активы как доходы, или положите наличные на свой счет в банк, не декларируя их как полученный доход, то ничего вам платить за это не нужно,– говорит Хмелевский.

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