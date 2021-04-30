На столичном рынке торговали данными миллионов украинцев

В Киеве два брата незаконно получили и продавали конфиденциальные данные более чем о 32 млн граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам уголовного производства, в начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получали от них информацию более чем о 32 млн граждан Украины из разных баз данных для дальнейшего сбыта заинтересованным лицам», — говорится в сообщении.

Позже, на одном из столичных рынков, подозреваемые под видом продажи компьютерных игр сбывали полученную информацию.

Во время обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, пять жестких дисков, 10 флеш-накопителей, восемь карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины). Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту дела.