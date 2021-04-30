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Госбюджет с начала года перевыполнен на 2,3% — Минфин

Госбюджет с начала года перевыполнен на 2,3% — Минфин

В апреле 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 94,1 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше росписи – таким образом госбюджет в этом месяце выполнен на 96,9% от плана.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

С начала года план бюджета перевыполнен на 2,3%, в общий фонд поступило 313,8 млрд грн. Отмечается, что невыполнение вызвано перечислением Нацбанком меньшей прибыли по итогам 2020 года (24,4 млрд грн перечислено, в росписи – 33 млрд грн). В то же время, разницу компенсировало перевыполнение планов Налоговой и Таможенной службами.

Так, поступления от ГНС составили 36,5 млрд грн, что на 9,4% превышает апрельский роспись. Больше всего собрано налога на добавленную стоимость – 12,2 млрд грн (с учетом возмещения) и налога на доходы физических лиц и военного сбора – 11,5 млрд грн.

Поступления от таможенных платежей составили 30,4 млрд грн, что на 7,8% превышает план апреля. Из общей суммы 28,4 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость.

В целом с начала года в общий фонд госбюджета поступило 313,8 млрд грн, что на 2,3% превышает роспись на январь-апрель. ГНС опережает план на 6,9%, Таможня – на 4,8%.

Кроме того превысили роспись поступления от единого соцвзноса в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования – они составляли 106,4 млрд грн, или +4,3% от плана. Полученные от ЕСВ средства также превысили роспись в апреле на 3,7 млрд грн и составили 29,8 млрд грн.

В то же время, расходы недовыполнены на 8,7% в течение января-апреля 2021 года. В ведомстве отметили, что финансирование соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью.

Бюджет сведен с дефицитом в 27,2 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 29,4 млрд грн, при росписи общего фонда с начала года в сумме 69,2 млрд гривен.

Не выполнили план также по заимствованиям в общий фонд, которые за четыре месяца составили 170,1 млрд грн или 88,3% от запланированных. В частности, от размещения ОВГЗ привлечено 135,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 30,4 млрд грн (956,4 млн дол. и 112,3 млн евро).

Из внешних источников поступило 34,7 млрд грн в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на сумму 1,25 млрд долл. с погашением в 2029 году и доходностью 6,875% годовых.

Платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2021 года составляли 141,9 млрд грн (99,1% плана), платежи по обслуживанию – 45,7 млрд грн (98,2% плана).

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По материалам Економічна Правда
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