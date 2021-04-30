Как вакцинироваться публичным лицам, которые не успели получить прививку вне очереди: ответ Минздрава

Публичные лица, которые не успели получить прививку от коронавируса вне очереди, могут вакцинироваться согласно утвержденному плану. Для этого они могут записаться в очередь, например, через портал «Дія».
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, публичные лица могут записаться в лист ожидания через «Дія» (портал или мобильное приложение) или через контакт-центр Министерства здравоохранения по телефону — 0 800 60 20 19.
«Кто регистрировался ранее, повторно проходить процедуру регистрации не нужно», — сказал главсанврач.
В то же время, как заявил Ляшко, те публичные лица, которые успели получить первую прививку от коронавируса вне очереди, смогут получить и вторую без повторной регистрации.
Кроме того, главный санврач отметил, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа от вакцинации.
«В случае отказа в проведении прививок именно из-за декларации, прошу сообщать об этом контакт-центр Минздрава, и мы рассмотрим каждое такое сообщение», — добавил он.
16 апреля глава Минздрава отменил вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами препарата.
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