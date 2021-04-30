Доставка пенсий почтой: ПФУ подготовил условия конкурса

Пенсионный фонд Украины подготовил проект Порядка проведения конкурса по отбору организаций, которые осуществляют выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До проведения конкурса пенсии будет доставлять «Укрпочта».

Проект документа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Согласно проекту, к участию в конкурсе допускаются операторы почтовой связи, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг почтовой связи в течение не менее пяти лет.

Кроме того, операторы должны предоставлять услуги в административно-территориальных единицах, в которых работают главные управления Пенсионного фонда Украины, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения местных администраций и общин.

Также такие операторы почтовой связи должны иметь финансовую и материально-техническую способность обеспечить сохранность средств, предназначенных для выплаты пенсий и денежной помощи, и их доставку получателям.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины». С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

Отметим, сейчас через «Укрпочту» получают пенсии 3,5 млн человек.

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