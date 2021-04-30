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Samsung, Apple и Xiaomi стали крупнейшими поставщиками смартфонов в мире

Samsung, Apple и Xiaomi стали крупнейшими поставщиками смартфонов в мире

Согласно квартальной статистике, обнародованной International Data Corporation (IDC), в тройку лидеров на мировом рынке смартфонов “ворвалась” компания Xiaomi. Что касается самой отрасли, то она ощутимо пошла вверх после прошлогоднего спада, обусловленного пандемией и экономическими трудностями.

Поставки смартфонов в период с января по март включительно составили 345,5 млн штук. Это на 25,5% больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда отгрузки составили 275,2 млн единиц. Другими словами, продажи подскочили на четверть.

Пятерка лидеров на рынке смартфонов:

  • Крупнейшим поставщиком смартфонов стала компания Samsung с долей 21,8%.
  • На втором месте разместилась Apple, которая контролирует примерно 16,0% глобального рынка.
  • На третье место вырвалась компания Xiaomi, которая показала результат в 14,1%.
  • Далее следуют еще два китайских разработчика: OPPO и Vivo с долями 10,8% и 10,1% соответственно.


Фото: IDC

Отмечается также, что одним из ключевых факторов роста мирового рынка смартфонов в настоящее время является технология 5G.

Между тем индустрия получила новый мощный удар – все из-за нехватки чипов, вызванной дефицитом полупроводников. Из-за этой проблемы страдают и другие отрасли, она коснулась даже производителей электромобилей.

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По материалам Телеканал 24
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