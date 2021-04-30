Bosch инвестирует €1 млрд в развитие топливных элементов

Немецкая корпорация Bosch планирует инвестировать €1 млрд в запуск производства и использование водородных топливных элементов. Только в этом году корпорация планирует ввести в эксплуатацию 100 стационарных станций на топливных элементах, которые будут снабжать электроэнергией центры обработки данных, промышленные предприятия и жилые районы.
Порядка €600 млн компания планирует инвестировать в период с 2021 по 2024 год в производство топливных элементов и €400 млн евро будет направлено в строительство микроэлектростанций на топливных элементах.
«Эти цифры ясно показывают, что реакция Bosch на меры по борьбе с изменением климата является не только технологически нейтральной, но и коммерчески агрессивной», — отметил председатель правления корпорации д-р Фолькмар Деннер (Volkmar Denner).
Ряд компаний, включая Microsoft, рассматривают возможность замены дизельных ДВС на топливные элементы в качестве источника резервного питания для ЦОД. Топливные элементы для таких задач разрабатываются Rolls-Royce и Daimler Truck.
Кроме того, Keppel совместно с Mitsubishi изучают возможность использования водорода как для получения энергии, так и для охлаждения дата-центров, а в этом году Atos и HDF Energy сообщили о планах построить к 2023 году полностью «зелёный» ЦОД на водородном топливе.
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