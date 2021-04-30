0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Bosch инвестирует €1 млрд в развитие топливных элементов

Bosch инвестирует €1 млрд в развитие топливных элементов

Немецкая корпорация Bosch планирует инвестировать €1 млрд в запуск производства и использование водородных топливных элементов. Только в этом году корпорация планирует ввести в эксплуатацию 100 стационарных станций на топливных элементах, которые будут снабжать электроэнергией центры обработки данных, промышленные предприятия и жилые районы.

Порядка €600 млн компания планирует инвестировать в период с 2021 по 2024 год в производство топливных элементов и €400 млн евро будет направлено в строительство микроэлектростанций на топливных элементах.

«Эти цифры ясно показывают, что реакция Bosch на меры по борьбе с изменением климата является не только технологически нейтральной, но и коммерчески агрессивной», — отметил председатель правления корпорации д-р Фолькмар Деннер (Volkmar Denner).

Ряд компаний, включая Microsoft, рассматривают возможность замены дизельных ДВС на топливные элементы в качестве источника резервного питания для ЦОД. Топливные элементы для таких задач разрабатываются Rolls-Royce и Daimler Truck.

Кроме того, Keppel совместно с Mitsubishi изучают возможность использования водорода как для получения энергии, так и для охлаждения дата-центров, а в этом году Atos и HDF Energy сообщили о планах построить к 2023 году полностью «зелёный» ЦОД на водородном топливе.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.