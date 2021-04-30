Huawei запатентовала игровой контроллер для виртуальной реальности

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, по сообщениям интернет-источников, проектирует новый контроллер, предназначенный для работы в связке со шлемами виртуальной реальности (VR).
В обнародованном документе говорится, что манипулятор разрабатывается прежде всего для управления в VR-играх. Но устройство также подойдёт для взаимодействия с объектами в других приложениях виртуальной реальности.
Как можно видеть на патентном изображении, манипулятор имеет довольно стандартный дизайн, уже знакомый по VR-контроллерам других разработчиков. В верхней области расположены джойстик и три управляющие кнопки. В левой части, в зоне большого пальца правой руки, располагается дополнительный управляющий блок.
Изображение: Gizmochina
Наблюдатели полагают, что в обозримом будущем Huawei может представить манипулятор с описанным дизайном на коммерческом рынке. Вполне возможно, такие устройства будут предлагаться парами — для правой и левой рук.
Есть также вероятность, что Huawei готовит новый шлем виртуальной реальности, в комплект поставки которого войдёт запатентованный контроллер.
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