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Настроения украинского бизнеса снова ухудшились

Настроения украинского бизнеса снова ухудшились

Украинский бизнес в апреле 2021 года ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 46,9 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины.

Таким образом, индекс вновь опустился ниже равновесного значения (50 пунктов).


График: НБУ

Как отмечается в сообщении, причиной ухудшения настроений стало ужесточение карантинных ограничений и рост неопределенности.

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По данным опроса, респонденты промышленности, торговли и сферы услуг ухудшили оценки по результатам своей деятельности, сильнее всего – сферы услуг, которые сильнее остальных ощутили последствия усиления карантинных ограничений.


Таблица: НБУ

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 апреля 2021 года. В опросе приняли участие 297 предприятий. Среди опрошенных предприятий 41,8% – компании промышленности, 30,3% – сферы услуг, 23,9% – торговли, 4,0% – строительства. 37,0% респондентов – крупные предприятия, 30,0% – средние, 33,0% – малые.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Отметим, обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Ожидается ослабление текущих ограничений уже с мая.

По материалам РБК-Украина
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