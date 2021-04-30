Отток инвестиций из Украины продолжается - данные НБУ

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь – март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы – 141 млн долларов. Отток инвестиций длится второй год подряд.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) составили 307 млн долларов.

Чистые погашения по кредитам прямого инвестора составили 430 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов. Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года,

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составлял 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обусловливался преимущественно операциями частного сектора.

Справка Finance.ua:

Украина намерена нарастить приток прямых иностранных инвестиций ( ПИИ ) к 2025 году до $ 15 млрд в год, тогда как по итогам 2020 года их отток составил $ 420 млн, а в 2021 году Национальный банк прогнозирует восстановление притока ПИИ на уровне $ 3 млрд.

В Национальном банке прогнозируют в этом году возобновление притока прямых иностранных инвестиций на уровне 3 миллиардов долларов — в 2020 году их отток составил 100 миллионов долларов.

На конец прошлого года в экономике Украины было $ 49 млрд иностранного капитала, из которого $ 16 млрд было инвестировано в последние пять лет, включая $ 3,2 млрд реинвестированной капитала.

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