Отток инвестиций из Украины продолжается - данные НБУ

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь – март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы – 141 млн долларов. Отток инвестиций длится второй год подряд.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) составили 307 млн долларов.
Чистые погашения по кредитам прямого инвестора составили 430 млн долларов.
Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов. Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года,
Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составлял 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обусловливался преимущественно операциями частного сектора.
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