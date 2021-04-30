Ювелирный бренд Pandora переходит на искусственные бриллианты

Представители одного из крупнейших ювелирных брендов Pandora официально заявили об отказе от использования натуральных бриллиантов для своих украшений. Бренд переходит на алмазы, созданные в лаборатории. Об этом говорится в официальном заявлении Pandora.

Отмечается, что компания готовится к запуску новой коллекции Pandora Brilliance, намеченной на 2022 год. Производители отмечают, что ее особенность в том, что это будет «экологически чистый продукт», созданный в лаборатории.

«Бриллианты, созданные в лаборатории, выращенные с использованием в среднем более 60% возобновляемых источников энергии, а выбросы парниковых газов от невозобновляемых источников энергии компенсируются сертификацией CarbonNeutral», — говорится в сообщении.

Поначалу украшения с искусственными бриллиантами Pandora будет продавать только в Великобритании, затем — и на других рынках. Стоимость украшений с выращенными бриллиантами стартует с 250 фунтов стерлингов (350 долларов США), каждый камень — от 0,15 до одного карата.