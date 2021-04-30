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Ювелирный бренд Pandora переходит на искусственные бриллианты

Ювелирный бренд Pandora переходит на искусственные бриллианты

Представители одного из крупнейших ювелирных брендов Pandora официально заявили об отказе от использования натуральных бриллиантов для своих украшений. Бренд переходит на алмазы, созданные в лаборатории. Об этом говорится в официальном заявлении Pandora.

Отмечается, что компания готовится к запуску новой коллекции Pandora Brilliance, намеченной на 2022 год. Производители отмечают, что ее особенность в том, что это будет «экологически чистый продукт», созданный в лаборатории.

«Бриллианты, созданные в лаборатории, выращенные с использованием в среднем более 60% возобновляемых источников энергии, а выбросы парниковых газов от невозобновляемых источников энергии компенсируются сертификацией CarbonNeutral», — говорится в сообщении.

Поначалу украшения с искусственными бриллиантами Pandora будет продавать только в Великобритании, затем — и на других рынках. Стоимость украшений с выращенными бриллиантами стартует с 250 фунтов стерлингов (350 долларов США), каждый камень — от 0,15 до одного карата.

По материалам УНН
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