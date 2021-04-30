За год сократились объемы строительства жилья в Киеве

В январе-феврале 2021 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 3 701 556 тыс. грн. Индекс строительной продукции в январе-феврале 2021 по сравнению с январем-февралем 2020 года составил 82,4%.
Индекс строительной продукции по строительству зданий составил 84,9% (жилых – 98,1%, нежилых – 72,7%), инженерных сооружений – 73,7%.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.
По видам строительной продукции наибольший объем произведен в строительстве зданий – 2 916 010 тыс. грн (78,8% от общего объема производимой строительной продукции), в том числе:по строительству жилых зданий – 1 648 618 тыс.грн (44,5%), нежилых – 1 267 392 тыс.грн (34,3%).
По строительства инженерных сооружений произведено строительной продукции на сумму 785 546 тыс (21,2% от общего объема).
Новое строительство составило 50,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 16,7%, реконструкция и техническое переоснащение – 33,2%.
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