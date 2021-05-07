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Nissan избавится от своей доли в Daimler вслед за Renault

Nissan избавится от своей доли в Daimler вслед за Renault

Японская компания Nissan Motor сообщила, что продаст примерно 1,5% акций немецкого автопроизводителя Daimler после аналогичного шага партнера по альянсу Renault в марте. Об этом сообщает Reuters.

Renault и Nissan обменялись пакетами акций с Daimler десять лет назад, чтобы укрепить свое промышленное партнерство.

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Ранее в этом году Daimler и Renault заявили, что сотрудничество продолжается, хотя люди, близкие к этому вопросу, заявили, что первоначальные планы так и не были реализованы, и перекрестное владение акциями больше не считалось нужным.

Букраннер сделки сообщил, что акции, как ожидают инвесторы, будут стоить 69,85 евро каждая. Учитывая эту цену, Nissan получит от операции чуть более 1 млрд евро (1,2 млрд).

Акции Daimler закрылись на отметке 72,41 евро за штуку во вторник.

По материалам Mind
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