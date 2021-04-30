Прибыль Saudi Aramco выросла на 30% за квартал

Нефтяной гигант Saudi Aramco сообщил о 30-процентном скачке чистой прибыли за первые три месяца года.
Как сообщает CNBC, это свидетельствует о продолжении восстановления после обвала нефтяного рынка в прошлом году, в течение которого годовая прибыль государственной компании сократилась вдвое.
В опубликованном заявлении компания сообщила, что чистая прибыль выросла до $21,7 млрд за I квартал. Результат превзошел ожидания аналитиков в $19,4 млрд.
Свободный денежный поток за квартал составил $18,3 млрд. Этой суммы недостаточно для покрытия дивидендов в размере $18,8 млрд, которые компания должна выплатить во II квартале, в основном правительству Саудовской Аравии.
Saudi Aramco, как и другие публичные нефтяные компании, получает значительные выгоды от роста цен на нефть, поскольку спрос восстанавливается, а производители из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во главе с Саудовской Аравией сокращают поставки в поддержку рынка.
Средняя добыча нефти в Саудовской Аравии в І квартале составила 8,6 млн баррелей в день по сравнению с 9,8 млн баррелей в день год назад. Но, как сообщается, в то время, как конкуренты компании сокращают дивиденды, на Saudi Aramco осуществляется большее давление, чтобы поддерживать стабильные выплаты стране, которая является ее крупнейшим источником доходов.
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