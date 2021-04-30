Hyundai запустит свой премиальный бренд Genesis в Европе этим летом

Южнокорейская компания Hyundai Motor сообщила, что этим летом запустит в Европе свой премиальный бренд Genesis, представив свой флагманский седан и внедорожник (SUV).

Об этом сообщает Reuters.

Genesis, которая была запущена в качестве самостоятельного подразделения Hyundai в 2015 году, чтобы конкурировать с такими премиальными брендами, как BMW, Mercedes и Lexus, заявила, что будет продавать в регионе как обычные, так и электрические модели.

“Electrified G80 станет первым полностью электрическим Genesis, который прибудет в Европу. За ним последуют еще два электромобиля, что предоставит европейским покупателям выбор из трех автомобилей Genesis с нулевым уровнем выбросов в течение первого года», – говорится в заявлении Genesis Motor Europe.

В подразделении заявили, что в июне откроются заказы на седан Genesis G80 и внедорожник Genesis GV80, а вскоре после этого появятся новые седан G70 и внедорожник GV70.

“В то время как автомобили Genesis сейчас находятся на уровне чуть ниже автомобилей Lexus на рынке США, им потребуется определенное время, чтобы выделиться в Европе как люксовый бренд, учитывая конкуренцию между известными европейскими брендами», – сказал Ли Сын Хван, аналитик Daishin Securities.

Он добавил, что у бренда Genesis есть возможности для роста на европейском рынке, поскольку они могут предложить более конкурентоспособные по цене электромобили, чем другие автопроизводители из Европы.

Как сообщалось, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи электрических и гибридных автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году почти утроились и составили более 1 млн автомобилей, что составляет более 10% от общего объема продаж. Глобальные продажи электромобилей выросли на 40% в 2020 году.

Согласно данным Hyundai, в І квартале продажи автомобилей Genesis в Южной Корее выросли на 165% и более чем вдвое по сравнению с годом ранее в США. Бренд был запущен в прошлом месяце в Китае.