0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Hyundai запустит свой премиальный бренд Genesis в Европе этим летом

Hyundai запустит свой премиальный бренд Genesis в Европе этим летом

Южнокорейская компания Hyundai Motor сообщила, что этим летом запустит в Европе свой премиальный бренд Genesis, представив свой флагманский седан и внедорожник (SUV).

Об этом сообщает Reuters.

Genesis, которая была запущена в качестве самостоятельного подразделения Hyundai в 2015 году, чтобы конкурировать с такими премиальными брендами, как BMW, Mercedes и Lexus, заявила, что будет продавать в регионе как обычные, так и электрические модели.

“Electrified G80 станет первым полностью электрическим Genesis, который прибудет в Европу. За ним последуют еще два электромобиля, что предоставит европейским покупателям выбор из трех автомобилей Genesis с нулевым уровнем выбросов в течение первого года», – говорится в заявлении Genesis Motor Europe.

В подразделении заявили, что в июне откроются заказы на седан Genesis G80 и внедорожник Genesis GV80, а вскоре после этого появятся новые седан G70 и внедорожник GV70.

“В то время как автомобили Genesis сейчас находятся на уровне чуть ниже автомобилей Lexus на рынке США, им потребуется определенное время, чтобы выделиться в Европе как люксовый бренд, учитывая конкуренцию между известными европейскими брендами», – сказал Ли Сын Хван, аналитик Daishin Securities.

Он добавил, что у бренда Genesis есть возможности для роста на европейском рынке, поскольку они могут предложить более конкурентоспособные по цене электромобили, чем другие автопроизводители из Европы.

Как сообщалось, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи электрических и гибридных автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году почти утроились и составили более 1 млн автомобилей, что составляет более 10% от общего объема продаж. Глобальные продажи электромобилей выросли на 40% в 2020 году.

Согласно данным Hyundai, в І квартале продажи автомобилей Genesis в Южной Корее выросли на 165% и более чем вдвое по сравнению с годом ранее в США. Бренд был запущен в прошлом месяце в Китае.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.