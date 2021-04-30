В Харькове капитально ремонтируют кольцевую дорогу, — «Укравтодор»

В Харькове капитально ремонтируют кольцевую дорогу. По президентской программе «Большая стройка» на 58 км по маршруту Песочин — Пятихатки — Рогань — Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, появится новая разметка и обочина.

Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» в Facebook.

Работы на Харьковской окружной планируют завершить через 2 года, стоимость проекта составляет 1,8 млрд грн.

Как сообщает «Укравтодор», сейчас здесь армируют асфальтобетон для того, чтобы повысить несущую способность дороги и предотвратить появление трещин.



Фото: Укравтодор

На прошлой неделе дорожники начали обустраивать армирующие геосинтетические материалы и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской кольцевой.

Как объясняют в «Укравтодоре», армирующий синтетический материал используют для укрепления слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров.



Фото: Укравтодор

В то же время композитная арматура, состоящая из волокон термореактивных смол, служит для сцепления с бетоном и делает покрытие более надежным.

В целом на конец апреля на Харьковской объездной успели сделать 16 км первого слоя покрытия и отфрезеровать 33,2 км старого покрытия.