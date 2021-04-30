Yahoo и AOL продают за $ 5 миллиардов

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications согласилась продать Yahoo и AOL частной инвестиционной компании Apollo Global Management за 5 миллиардов долларов.

Как передает New York Times, Verizon заявила об этом в понедельник.

В то же время компания сохранит за собой 10-процентную долю в совместном бизнесе, говорится в заявлении.

«Дальнейшее развитие Yahoo будет вызывать огромное восхищение», — сказал для NYT исполнительный директор Verizon Media гуру Говраппан, который будет руководить Verizon Media и после сделки купли-продажи.

Yahoo лидировала в области предоставления интернет-сервисов в конце 1990-х годов, AOL — поставщик рекламных интернет-сервисов. Обе компании были вытеснены стартапами Google и Facebook, отмечает издание. Verizon приобрела AOL в 2015 году за 4,4 млрд долл. Yahoo — в 2017 году за 4,48 млрд долл.

Для Apollo такое приобретение — инвестиция в цифровое медиа-пространство для перспектив получения прибылей от цифровой рекламы.

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