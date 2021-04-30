Минздрав обновил карантинные зоны: шесть регионов — «красные»

По состоянию на 5 мая в «красной» зоне эпидемической опасности находятся 6 регионов. Превышение уровня госпитализаций больных коронавирусной инфекцией не зафиксировано ни в одной из областей.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в «красную» зону по состоянию на 5 мая отнесены Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В «желтой» зоне, согласно данным Минздрава, находятся Киев и 10 регионов – Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные области отнесены к «оранжевой» зоне.

По состоянию на 4 мая показатель госпитализаций больных коронавирусной болезнью выше определенного в 60 на 100 тыс. населения не зафиксирован ни в одном регионе.

В Киеве показатель госпитализаций по состоянию на 4 мая составлял 38,9. Заполненность коек с кислородом в Киеве при установленном показателе 65% составляет 44,4%.

По данным Минздрава, по состоянию на 4 мая ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 июня, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

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