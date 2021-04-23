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Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет

Компания Stratolaunch сделала еще один шаг к своей цели — запускать гиперзвуковые аппараты с воздуха. В четверг компания завершила второй испытательный полет своего транспортного средства, которое в настоящее время известно как самый большой самолет в мире по размаху крыльев.

Ракета-носитель с двойным фюзеляжем и размахом крыльев 112 метров в течение 3 часов 14 минут пролетела над пустыней Мохаве на высоте 4300 метров. Хотя он не взлетел так высоко, как во время своего первого испытательного полета год назад (5200 метров), он пролетел на 44 минуты дольше, чем раньше.

Согласно Stratolaunch, успешный полет подтверждает летные характеристики и возможности самолета, а также подтверждает усовершенствования, внесенные в самолет-носитель с момента его предыдущего полета. Д-р Дэниел Р. Миллман, технический директор компании, сказал: «Stratolaunch расширяет возможности нашей страны стать мировым лидером на рынке гиперзвуковых технологий.
Сегодняшний полет делает нас еще на шаг ближе к нашему обещанию предоставить лучшие в мире услуги по испытаниям гиперзвуковых полетов».

Компания уже приступила к сборке расходной версии своего гиперзвукового корабля Talon-A, который, как ожидается, впервые полетит в начале следующего года. Компания также приступила к сборке многоразовой версии Talon-A, испытания которой планируется начать в 2023 году. Цель Stratolaunch — иметь возможность запускать многоразовую версию Talon-A со своего самолета-носителя. Ожидается, что гиперзвуковой аппарат класса Mach 6 обеспечит 60 секунд гиперзвукового полета перед тем, как вернуться назад для автономной посадки на обычную взлетно-посадочную полосу.

Как отмечает Space, деятельность Stratolaunch может представлять интерес для американских военных, поскольку гиперзвуковые аппараты являются хорошими системами доставки оружия из-за их маневренности. Миллман сказал, что компания ищет способы помочь Министерству обороны снизить риски для многих дорогостоящих летных испытаний. Он добавил: «Наш испытательный стенд может нести полезную нагрузку. У него есть возможность тестировать материалы и управлять различными профилями, которые представляют интерес для людей во всем спектре как в нападении, так и в защите с точки зрения гиперзвука».

По материалам Корреспондент.net
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