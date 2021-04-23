КБ «Южное» продало итальянцам 10 ракетных двигателей

Конструкторское бюро «Южное», Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени Макарова» и итальянская компания AVIO S.p.A договорились о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя Vega на общую сумму почти 6 млн евро.
Как сообщает пресс-служба КБ «Южное», итальянская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества 28 апреля этого года.
Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя (БМД) рассчитан до 2023 года. Семь блоков уже поставлены в Италию, один будет отгружен заказчику в ближайшее время, еще три находятся в процессе производства.
По словам главного экономиста ГП ПО «Южный машиностроительный завод» Дмитрия Никона, действующий контракт содержит опцию, которая предусматривает изготовление дополнительных 10 установок.
Ракета-носитель легкого класса Vega является совместным проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.
Всего за годы сотрудничества было изготовлено и уже поставлено компании AVIO S.p.A. более 20 блоков маршевого двигателя (БМД), последние из которых — в начале 2021 года.
Особенностью БМД является возможность многократного запуска во время полета (до пяти включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.
Стоит отметить, что Италия является одной из стран-основательниц Европейского космического агентства и входит в число трех основных контрибуторов вместе с Германией и Францией.
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