Renault обновила субкомпактный кросс-вен Renault Triber (фото)

Цены и комплектации уже известны. Обновленный кросс-вэн появится на индийском авторынке.

Для покупки новый Renault Triber будет доступен сразу в 4-х комплектациях.

В отличие от дореформенного авто новинка может примерить двухцветную окраску кузова. Правда, за эту обновку придется заплатить. А еще цветовая палитра этой модели расширилась за счет нового коричневого оттенка. В салоне авто расположилось новое многофункциональное рулевое колесо. С его помощью можно отвечать на телефонные звонки и давать команды аудиосистеме.

Водительское кресло теперь можно отрегулировать по высоте, а вот компактные размеры Renault Triber не изменились. Как и внешний вид. Единственное новшество в этом плане – светодиодные «поворотники» в зеркалах заднего вида. Ранее в них использовались галогенные лампочки.



Под капотом кросс-вена по-прежнему располагается 70-сильный трехцилиндровый мотор, работающий в связке с 5МКПП или «роботом» AMT на пять ступеней.



Впоследствии компанию ему составит литровый наддувный мотор от Renault Kiger мощностью 99 л.с. Для того силового агрегата предусмотрен вариатор.

Напомним, Renault Triber французы создали для развивающихся рынков: Индии, Индонезии и ЮАР.