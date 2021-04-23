Пять самых дорогих в обслуживании авто

Компания YourMechanic провела исследование, в ходе которого определила 5 самых дорогих в обслуживании машин. За основу взяли статистические данные сервиса для авто, которые ремонтировались в нем в течение 10 лет.

Среднегодовой пробег этих транспортных средств составил от 18 тыс. до 25 тыс. км, за которые они проходили в среднем около 2-х технических осмотров.

Так, на 1-м месте самых дорогих в обслуживании авто оказалась BMW, пишет UaMotors. В год владелец машины этого бренда в США платит сервису за ее обслуживание 1780 долларов. За 10 лет – около 17,8 тыс. долларов.

Далее следует Mercedes-Benz. За 10 лет в среднем машина этой марки приносит сервисам и производителям запасных частей в США 12,9 тыс. долларов.

На 3-м и 4-м месте этого рейтинга – Volvo и Cadillac. Средняя цена их ТО за десять лет эксплуатации составила 12,5 тыс. долларов.

Пятую строчку заняли машины марки Audi. За 10 лет владельцы таких автомобилей тратят на технический осмотр около 12,4 тыс. долларов.