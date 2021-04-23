Межбанк: что ждать от рынка перед майскими

30 апреля — последний рабочий день этого месяца. Именно завершение отчетного периода в сочетании с предстоящими четырехдневными выходными и станут основным драйвером для всех участников межбанка в эту пятницу. Сами торги пройдут в два этапа.

На первом (приблизительно до 14−15 часов) — будут закрыты все клиентские сделки. Компании и сами банки будут спешить закрыть операции клиентов, чтобы успеть еще и оперативно и гарантированно расплатиться со своими контрагентами на отчетную дату.

На втором этапе (с 14−15 часов и до конца сессии) — на рынке останутся только сами банки и спекулянты. Финучреждениям надо фиксировать свои результаты по торговле валютой за месяц и обеспечить выполнение экономических нормативов Нацбанка. А банки-спекулянты еще постараются максимально заработать на запоздавших клиентах, которые в силу разных причин не успеют закрыть свои сделки в первой половине дня. Учитывая, что впереди 1-е число и нужно закрыть все операции на эту дату – подобные клиенты являются «легкой добычей» для любителей поиграть курсом на малообъемном рынке.

Исходя из ситуации со спросом и предложением на торгах в последние дни — Нацбанку может вообще и не понадобиться выходить на межбанк фактически уже четвертую неделю подряд.

Всю идиллию могут испортить только нерезиденты. Часть из них имеет значительные объемы гривны от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ, и перед длительными выходными некоторые из них могут предпочесть опять вернуться в валюту. Но такой сценарий достаточно маловероятен, так как, по нашим данным, интерес со стороны иностранцев к гривневым ОВГЗ постепенно растет и они активно готовятся к следующему аукциону Минфина, который состоится 11 мая. А для этого им нужна гривна, и в таком случае они просто разместят свои ресурсы в нацвалюте на короткие депозиты в банках.

По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке 30 апреля будут находиться в пределах до $ 100−120 млн при совершении до 380 — 430 сделок, и курсовой тренд будет полностью зависим от поведения и задач крупных игроков по операциям конца месяца. В целом, основная часть участников рынка настроена на ситуативное укрепление гривны перед этими выходными.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,85 грн, евро — коридор 33,35 — 33,75 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,71 / 27,73

евро — 33,54 / 33,57

Курсы валют на Межбанке

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