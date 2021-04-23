Межбанк: что ждать от рынка перед майскими

30 апреля — последний рабочий день этого месяца. Именно завершение отчетного периода в сочетании с предстоящими четырехдневными выходными и станут основным драйвером для всех участников межбанка в эту пятницу. Сами торги пройдут в два этапа.
На первом (приблизительно до 14−15 часов) — будут закрыты все клиентские сделки. Компании и сами банки будут спешить закрыть операции клиентов, чтобы успеть еще и оперативно и гарантированно расплатиться со своими контрагентами на отчетную дату.
На втором этапе (с 14−15 часов и до конца сессии) — на рынке останутся только сами банки и спекулянты. Финучреждениям надо фиксировать свои результаты по торговле валютой за месяц и обеспечить выполнение экономических нормативов Нацбанка. А банки-спекулянты еще постараются максимально заработать на запоздавших клиентах, которые в силу разных причин не успеют закрыть свои сделки в первой половине дня. Учитывая, что впереди 1-е число и нужно закрыть все операции на эту дату – подобные клиенты являются «легкой добычей» для любителей поиграть курсом на малообъемном рынке.
Исходя из ситуации со спросом и предложением на торгах в последние дни — Нацбанку может вообще и не понадобиться выходить на межбанк фактически уже четвертую неделю подряд.
Всю идиллию могут испортить только нерезиденты. Часть из них имеет значительные объемы гривны от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ, и перед длительными выходными некоторые из них могут предпочесть опять вернуться в валюту. Но такой сценарий достаточно маловероятен, так как, по нашим данным, интерес со стороны иностранцев к гривневым ОВГЗ постепенно растет и они активно готовятся к следующему аукциону Минфина, который состоится 11 мая. А для этого им нужна гривна, и в таком случае они просто разместят свои ресурсы в нацвалюте на короткие депозиты в банках.
По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке 30 апреля будут находиться в пределах до $ 100−120 млн при совершении до 380 — 430 сделок, и курсовой тренд будет полностью зависим от поведения и задач крупных игроков по операциям конца месяца. В целом, основная часть участников рынка настроена на ситуативное укрепление гривны перед этими выходными.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,85 грн, евро — коридор 33,35 — 33,75 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,71 / 27,73
евро — 33,54 / 33,57
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)Вчера, 09:00 - 2846 11
«Нафтогаз»: Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управленияВчера, 10:15 - 837 10
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривенВчера, 08:03 - 9059 8
Прибыль украинских банков упала на третьВчера, 21:00 - 411 4
Два аэропорта в год и особое финансирование: Криклий рассказал про новый спецфонд2 ч. назад - 175 1
Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитамВчера, 13:00 - 18837
Минимальная зарплата в 2022 годуВчера, 17:03 - 2419
В Украине появился новый праздник. Впервые его отметят уже в маеВчера, 16:20 - 1934
Героиня мема «Девочка-катастрофа» продала его в виде токена NFT за $430 тыс. (фото)Вчера, 13:31 - 1517
Рейтинг доходов по регионам Украины - Госстат (инфографика)Вчера, 12:00 - 1315
Китай запустил главный модуль космической станцииВчера, 11:10 - 248
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 566
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1588 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1327 1
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 791