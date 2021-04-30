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Может ли страховщик не выполнять обязательства перед клиентом из-за приостановленной лицензии

Может ли страховщик не выполнять обязательства перед клиентом из-за приостановленной лицензии

Применение мер воздействия к страховщикам не освобождает от обязанности выполнять обязательства перед клиентами.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Национальный банк начал получать информацию, что некоторые страховщики, которым были временно остановлены лицензии из-за нарушения нормативов, отказываются выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе по договорам ОСАГО владельцев наземных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Компании злоупотребляют доверием потребителей и утверждают, что не могут выполнять свои обязательства якобы из-за примененных к ним Национальным банком мер воздействия.

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«Регулятор отмечает, что временная остановка действия лицензий никоим образом не освобождает страховщика от необходимости выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам страхования и не прекращает их действие», — отмечают в Нацбанке.

Что это означает:

  • страховщики обязаны исполнять в полном объеме взятые на себя обязательства перед клиентами по договорам страхования, заключенным до вступления в силу решения НБУ о мера воздействия, в частности выплачивать страховые возмещения;
  • страховщик должен выполнять взятые на себя обязательства по договорам страхования в соответствии со ст. 526 Гражданского кодекса Украины. Отказ в выплате страхового возмещения, который не основывается на условиях договора или закона, является противоправным.

НБУ также обращает внимание, что компании, которым Национальный банк временно приостановил действие всех лицензий из-за нарушений, теряют право заключать новые договоры страхования до момента прекращения нарушений.

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По материалам Finance.UA
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