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Украина в этом году может собрать один из лучших урожаев (инфографика)

Украина в этом году может собрать один из лучших урожаев (инфографика)

Украинская зерновая ассоциация в своем апрельском прогнозе оценивает возможный будущий урожай зерновых и масличных культур в этом году в 96,2 млн т (в прошлом году урожай составил чуть более 84 млн. т).

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Как отметили аналитики зерновой ассоциации, увеличению прогноза урожая способствовали хорошая зимовка всех озимых культур и благоприятные погодные условия как для проведения весенней посевной кампании, так и для дальнейшего роста и вегетации культур.

“Если погодные условия и в дальнейшем будут благоприятными для получения урожая, то в этом году Украина получит один из лучших урожаев. Экспорт в новом сезоне может достичь 59,8 млн т зерновых и масличных, тогда как в текущем по прогнозу УЗА он составит около 46,8 млн т”, – отметили эксперты.


УЗА оценивает будущий урожай пшеницы на уровне 27,7 млн т (в 2020/2021 МГ – 25,3 млн т). При этом оценка экспорта пшеницы в новом 2021/2022 МГ составила 21 млн т. Относительно текущего сезона, то УЗА снизила показатель экспорта пшеницы на 1,5 млн т с 17,5 млн т (оговоренных по Меморандуму между профильным министерством и участниками рынка) – до 16 млн т в связи с конъюнктурой мирового рынка.

Урожай кукурузы в этом году может составить 35,5 млн т (в 2020/2021 МГ – 30 млн т), а экспорт в новом сезоне может достичь 30 млн т. В текущем сезоне экспорт кукурузы не превысит 22 млн. т. Как известно, в начале этого года участники рынка и профильное министерство договорились в рамках Меморандума о предельном объеме экспорта кукурузы на уровне 24 млн т.

По материалам УКРИНФОРМ
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