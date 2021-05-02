Инвестиции в космические стартапы и спутниковый интернет рекордно выросли за последний год

«Космические» стартапы демонстрируют бурный рост: за год до апреля 2021 года инвестиции в этот сектор почти удвоились до рекордных $8,7 млрд, свидетельствуют данные Seraphim SpaceTech index (отслеживает активность инвесторов в космической отрасли).
Такой всплеск связан со SpaceX Илона Маска, чьи многоразовые ракеты-носители позволили резко удешевить доставку полезной нагрузки на орбиту, пишет The Bell со ссылкой на FT.
Почти половина рекордного объема привлеченных средств приходится на саму SpaceX и британский проект глобального интернета OneWeb, которые суммарно привлекли $4,2 млрд.
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Рост вложений вопреки пандемии также обусловлен модой на упрощенные размещения через SPAC. На данный момент о размещении через слияния с компанией-“пустышкой” объявили 11 космических стартапов, которые намерены привлечь более $7 млрд.
В случае успеха некоторые компании, включая американо-новозеландскую Rocket Lab, которая занимается космическими перевозками, и исследовательскую Spire Global, претендующих на статус «единорога».
Наряду с этим эксперты предупреждают о том, что многим стартапам еще придется доказать рентабельность своего бизнеса, и напоминают о крахе таких компаний, как Iridium, GlobalStar и Teledesic. Даже OneWeb была вынуждена подать заявление о банкротстве в прошлом году, когда не смогла договориться о привлечении дополнительного финансирования для своего амбициозного проекта высокоскоростного доступа в интернет по всему миру.
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