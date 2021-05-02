Названы мировые лидеры по продажам смартфонов (таблица)

Аналитики Canalys рассказали, что в первом квартале 2021 года по всему миру было поставлено более 347 млн смартфонов. Стали известны и мировые лидеры по продажам этих устройств.
Читайте также: Какие смартфоны стали чаще покупать во всем мире на фоне пандемии
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года глобальные поставки выросли на 27%. Компания Samsung вновь стала безоговорочным лидером с 76,5 млн поставок и 22-процентной долей рынка. На втором месте располагается Apple с 52,4 млн поставок и 15-процентной долей рынка. Третье место присвоила Xiaomi с 49 млн поставок и 14-процентной долей рынка.
Четвертое и пятое место отдали Oppo и Vivo. Другие производители смартфонов попали в категорию «Другое». Huawei вообще опустилась на седьмое место.
Напомним, ранее стало известно, что LG Electronics Inc. объявила о закрытии своего мобильного подразделения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 18028 4
У Зеленского рассказали о главном преимуществе «суда в смартфоне»Позавчера, 20:38 - 1125 4
Renault ограничит максимальную скорость своих авто до 180 км/чПозавчера, 04:35 - 977 3
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)02.05.2021, 19:26 - 1368 3
Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 годаВчера, 06:46 - 861 1
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 18028 4
Почему необходимо регистрировать право собственности на имуществоВчера, 08:10 - 5398
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 2900
Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынкаВчера, 21:19 - 2061
Американские банки прогнозируют ускорение роста ВВП УкраиныВчера, 07:30 - 1636
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1241 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 455
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 689
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1845 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1640 1