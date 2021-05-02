Названы мировые лидеры по продажам смартфонов (таблица)

Аналитики Canalys рассказали, что в первом квартале 2021 года по всему миру было поставлено более 347 млн ​​смартфонов. Стали известны и мировые лидеры по продажам этих устройств.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года глобальные поставки выросли на 27%. Компания Samsung вновь стала безоговорочным лидером с 76,5 млн поставок и 22-процентной долей рынка. На втором месте располагается Apple с 52,4 млн поставок и 15-процентной долей рынка. Третье место присвоила Xiaomi с 49 млн поставок и 14-процентной долей рынка.

Четвертое и пятое место отдали Oppo и Vivo. Другие производители смартфонов попали в категорию «Другое». Huawei вообще опустилась на седьмое место.

Напомним, ранее стало известно, что LG Electronics Inc. объявила о закрытии своего мобильного подразделения.