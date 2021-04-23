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В Евросоюзе договорились о покупке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech

В Евросоюзе договорились о покупке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech

Европейский союз договорился о покупке 1,8 миллиарда доз вакцины против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Переговоры по покупке вакцин Pfizer завершены, однако официально подписанного контракта пока нет.

Это наиболее масштабный контракт по закупке вакцины против коронавируса в мире.

Граждане Е С получат эту вакцину до 2023 года.

О контракте ЕС по Pfizer стало известно в то время, когда от развитых стран стали требовать не скупать вакцины, пока их пропорционально не получат все страны мира, в том числе бедные.

О деталях переговоров узнали журналисты американского издания New York Times. Они поговорили с Урсулой фон дер Ляйен, гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой и другими экспертами и чиновниками.

По их информации, в течение нескольких месяцев стороны обменивались текстовыми сообщениями, а также проводили регулярно телефонные переговоры, пока удалось договориться о поставке не 300 миллионов доз, а 1,8 млрд.

Бурла рассказал о том, что мировые лидеры обращались к нему по поводу поставок вакцины, поэтому звонок от президента Еврокомиссии не был чем-то неожиданным. Однако сама фон дер Ляен рассказала, что было сложно договориться с Pfizer после того, как в ЕС возникли проблемы с AstraZeneca.

«Я понимала, что любые переговоры — это сложный процесс. Однако я не ожидала, что будет настолько сложно, поскольку мы не учли возможность сценария, при котором AstraZeneca сократит поставки на 75%. Это было серьезное поражение», — сказала чиновник.

Она объяснила, что с Pfizer удалось договориться о поставке 900 миллионов доз вакцины, а потом — еще одной аналогичной партии.

«Контракт обеспечивает нас дозами вакцин, необходимыми для проведения ревакцинации для повышения уровня нашего иммунитета против вируса… Эти вакцины обеспечат возможность сделать прививку против коронавируса детям и подросткам… Также это закрепит лидерство Европы в технологиях мРНК», — сказала она.

По материалам Bykvu
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