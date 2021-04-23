«Нафтогаз» повысил цены на газ для производителей тепла

ГК «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку природного газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансовые условия предусматривают полную предоплату или предоставление банковской гарантии. Перед заключением сделки контрагент должен пройти проверку службы комплаенс Группы Нафтогаз.

Какие цены предлагает компания:

цена газа на май установлена ​​на уровне 8325 грн (с НДС , без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м;

, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м; по сравнению с ценой ПСО на апрель (7827 гривен), газ для ТКЭ от компании Группы Нафтогаз подорожает на 6% из-за высокого спроса, сохраняющегося в условиях прохладной погоды и снижения запасов газа в ПХГ . При этом, цена газа с поставкой в ​​мае на Украинской энергетической бирже ( УЭБ ) достигает 9296 грн за 1000 куб. м.

ГК «Нафтогаз Трейдинг» уже подписал первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе – с ЗАО «Харьковская ТЭЦ-5», что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

Справка Finance.ua:

Цена газа в Украине с учетом доставки уже превысила тарифы в европейских странах.

ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

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