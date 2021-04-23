0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

«Нафтогаз» повысил цены на газ для производителей тепла

«Нафтогаз» повысил цены на газ для производителей тепла

ГК «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку природного газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансовые условия предусматривают полную предоплату или предоставление банковской гарантии. Перед заключением сделки контрагент должен пройти проверку службы комплаенс Группы Нафтогаз.

Какие цены предлагает компания:

  • цена газа на май установлена ​​на уровне 8325 грн (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м;
  • по сравнению с ценой ПСО на апрель (7827 гривен), газ для ТКЭ от компании Группы Нафтогаз подорожает на 6% из-за высокого спроса, сохраняющегося в условиях прохладной погоды и снижения запасов газа в ПХГ. При этом, цена газа с поставкой в ​​мае на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигает 9296 грн за 1000 куб. м.

ГК «Нафтогаз Трейдинг» уже подписал первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе – с ЗАО «Харьковская ТЭЦ-5», что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

Справка Finance.ua:

  • Цена газа в Украине с учетом доставки уже превысила тарифы в европейских странах.
  • ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.