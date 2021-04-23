«Нафтогаз» повысил цены на газ для производителей тепла

ГК «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку природного газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Финансовые условия предусматривают полную предоплату или предоставление банковской гарантии. Перед заключением сделки контрагент должен пройти проверку службы комплаенс Группы Нафтогаз.
Какие цены предлагает компания:
ГК «Нафтогаз Трейдинг» уже подписал первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе – с ЗАО «Харьковская ТЭЦ-5», что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.
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