Как получить помощь малообеспеченным семьям

С 1 марта 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительного органа или центра предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела. Заявления с необходимыми документами (после формирования электронной дела) в бумажном виде передаются соответствующему органу социальной защиты населения не реже чем раз в две недели.

Об этом сообщает пресс служба Минсоцполитики.

В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения социальной помощи принимаются ответственным лицом по социальным вопросам в объединенных территориальных общинах, которое осуществляет их передачу соответствующим органам социальной защиты населения.

Перечень документов, необходимых для получения помощи:

заявление;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справка установленной формы о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС , Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;

, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера; информация о составе малообеспеченной семьи заявителя отмечается в декларации.

Государственная социальная помощь назначается на шесть месяцев. Но не для всех:

одиноким лицам, признанным по результатам медико-социальной экспертизы нетрудоспособными, не имеющим других источников к существованию, государственная социальная помощь может быть назначена на срок признания лица нетрудоспособным;

одиноким лицам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим других источников к существованию, государственная социальная помощь может быть назначена пожизненно;

условия применяются также при назначении государственной социальной помощи неработоспособном супругам при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом.

Для назначения государственной социальной помощи на следующий срок уполномоченный представитель малообеспеченной семьи подает новые заявление и декларацию.

Справка Finance.ua:

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям – ежемесячное пособие, предоставляемое малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

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