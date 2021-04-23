0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Как получить помощь малообеспеченным семьям

Как получить помощь малообеспеченным семьям

С 1 марта 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительного органа или центра предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела. Заявления с необходимыми документами (после формирования электронной дела) в бумажном виде передаются соответствующему органу социальной защиты населения не реже чем раз в две недели.

Об этом сообщает пресс служба Минсоцполитики.

В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения социальной помощи принимаются ответственным лицом по социальным вопросам в объединенных территориальных общинах, которое осуществляет их передачу соответствующим органам социальной защиты населения.

Перечень документов, необходимых для получения помощи:

  • заявление;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии;
  • справка установленной формы о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (при наличии);
  • справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;
  • информация о составе малообеспеченной семьи заявителя отмечается в декларации.

Государственная социальная помощь назначается на шесть месяцев. Но не для всех:

  • одиноким лицам, признанным по результатам медико-социальной экспертизы нетрудоспособными, не имеющим других источников к существованию, государственная социальная помощь может быть назначена на срок признания лица нетрудоспособным;
  • одиноким лицам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим других источников к существованию, государственная социальная помощь может быть назначена пожизненно;
  • условия применяются также при назначении государственной социальной помощи неработоспособном супругам при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом.

Для назначения государственной социальной помощи на следующий срок уполномоченный представитель малообеспеченной семьи подает новые заявление и декларацию.

Справка Finance.ua:

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.