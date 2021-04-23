Как получить помощь малообеспеченным семьям

С 1 марта 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительного органа или центра предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела. Заявления с необходимыми документами (после формирования электронной дела) в бумажном виде передаются соответствующему органу социальной защиты населения не реже чем раз в две недели.
Об этом сообщает пресс служба Минсоцполитики.
В сельской местности заявления с необходимыми документами для назначения социальной помощи принимаются ответственным лицом по социальным вопросам в объединенных территориальных общинах, которое осуществляет их передачу соответствующим органам социальной защиты населения.
Перечень документов, необходимых для получения помощи:
Государственная социальная помощь назначается на шесть месяцев. Но не для всех:
Для назначения государственной социальной помощи на следующий срок уполномоченный представитель малообеспеченной семьи подает новые заявление и декларацию.
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