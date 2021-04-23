Послы G7 предостерегают от политического вмешательства в управление «Нафтогазом»

Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
«Послы G7 принимают во внимание решение Кабмина об увольнении главы правления и наблюдательного совета НАК „Нафтогаз“. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем «увольнении» из СМИ и заявления об отставке не писал.
С 29 апреля правительство назначило и. о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления «Нафтогаза».
В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК «Нафтогаз Украины», заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.
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