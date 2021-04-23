0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Google подписала крупнейший контракт, связанный с облачными вычислениями

Google подписала крупнейший контракт, связанный с облачными вычислениями

Google и испаноязычная медиакомпания Univision заключили новое многолетнее стратегическое партнерство. Google будет способствовать росту портфеля медиа и контента Univision и поможет ей стать медиакомпанией будущего. Ключевую роль в этом будут играть облачные вычисления Google.

Согласно соглашению о сотрудничестве, Google Cloud поможет продвигать цифровую трансформацию Univision, углубит отношения Univision с латиноамериканской аудиторией и сообществами и позволит ей продолжать создавать «ведущий на рынке» контент для следующего поколения испаноязычной аудитории.

«Если я хочу купить машину, я не хочу покупать четыре колеса, рулевое колесо, двигатель и двери и пытаться понять, как все это соединить», — сказал генеральный директор Univision Уэйд Дэвис (Wade Davis).

Кроме того, Univision также будет использовать другие продукты Google, такие как Android, Android TV OS, YouTube, Google Play, Google Ad Manager и Google Search, чтобы улучшить свои функции и впечатления аудитории.

Google поможет Univision интегрировать несколько платформ цифрового распространения, модернизировать производственную систему, создать новое хранилище данных о клиентах и перенести ключевые корпоративные приложения в Google Cloud. Это позволит Univision применять искусственный интеллект и машинное обучение в своей библиотеке, чтобы предоставлять клиентам упреждающие и персонализированные рекомендации. В то же время Univision может наладить более тесные рекламные отношения со своей аудиторией за счет анализа данных.

Сообщается, что сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Таким образом, речь идет об одном из крупнейших контрактов на облачные вычисления.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.