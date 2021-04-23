Google подписала крупнейший контракт, связанный с облачными вычислениями

Google и испаноязычная медиакомпания Univision заключили новое многолетнее стратегическое партнерство. Google будет способствовать росту портфеля медиа и контента Univision и поможет ей стать медиакомпанией будущего. Ключевую роль в этом будут играть облачные вычисления Google.
Согласно соглашению о сотрудничестве, Google Cloud поможет продвигать цифровую трансформацию Univision, углубит отношения Univision с латиноамериканской аудиторией и сообществами и позволит ей продолжать создавать «ведущий на рынке» контент для следующего поколения испаноязычной аудитории.
«Если я хочу купить машину, я не хочу покупать четыре колеса, рулевое колесо, двигатель и двери и пытаться понять, как все это соединить», — сказал генеральный директор Univision Уэйд Дэвис (Wade Davis).
Кроме того, Univision также будет использовать другие продукты Google, такие как Android, Android TV OS, YouTube, Google Play, Google Ad Manager и Google Search, чтобы улучшить свои функции и впечатления аудитории.
Google поможет Univision интегрировать несколько платформ цифрового распространения, модернизировать производственную систему, создать новое хранилище данных о клиентах и перенести ключевые корпоративные приложения в Google Cloud. Это позволит Univision применять искусственный интеллект и машинное обучение в своей библиотеке, чтобы предоставлять клиентам упреждающие и персонализированные рекомендации. В то же время Univision может наладить более тесные рекламные отношения со своей аудиторией за счет анализа данных.
Сообщается, что сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Таким образом, речь идет об одном из крупнейших контрактов на облачные вычисления.
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