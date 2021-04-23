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Издатель видеоигр Nexon инвестировал $100 млн в биткоин

Издатель видеоигр Nexon инвестировал $100 млн в биткоин

Азиатский издатель видеоигр Nexon сообщил о покупке 1717 BTC по средней цене около $58 226. Согласно пресс-релизу, инвестиции в цифровое золото на $100 млн составляют менее 2% от всех средств компании.

«В текущей экономической ситуации биткоин предлагает долгосрочную стабильность и ликвидность, сохраняя ценность наших средств для будущих инвестиций», — заявил CEO Nexon Оуэн Махони.

По его словам, покупка первой криптовалюты отражает стратегию компании по защите акционерной стоимости.

Nexon основана в 1994 году. Самые популярные игры компании: MapleStory, KartRider, Dungeon Fighter Online. В 2011 году Nexon вышла на Токийскую фондовую биржу, в 2015 году — добавлена в индекс JPX400, в 2017 году — в индекс Nikkei Stock Index 300, в 2020 году — в Nikkei 225.

По материалам internetua.com
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