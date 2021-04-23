Кабмин не ждет негативной реакции МВФ на увольнение главы "Нафтогаза"

В Украине вчера внезапно сменили руководство «Нафтогаза». В правительстве не ожидают негативной реакции от кредиторов.

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил, что МВФ и Всемирный банк готовы услышать аргументацию правительства.

«Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства», — считает он.

По словам Демченкова, ненормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.

«Это не соответствует международным стандартам корпоративного управления», — объяснил он.

Вместе с тем, один из западных дипломатов сообщил, что на Западе обеспокоены, что правительство не учло волю Наблюдательного совета.

Напомним, Витренко, которого назначили главой «Нафтогаза», назвал логичным решение об увольнении Коболева.