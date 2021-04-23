Киев выйдет из «красной зоны» 1 мая

С 1 мая в Киеве будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на решение заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

«С 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева (отменить) и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности», — сообщил Немчинов.

Также, по данным Министерства здравоохранения, из «оранжевой» зоны в «желтую» перевели Винницкую область.

В «оранжевой» зоне запрещены:

массовые мероприятия с участием более 20 человек;

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д. ), кроме отелей;

), кроме отелей; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

Справка Finance.ua:

В среду, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с субботы, 1 мая, ослабят жесткие ограничения.

Что начнет работать: весь наземный общественный транспорт и метро, ​​заведения торговли, ТРЦ , рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортзалы. А уже с 5 мая город возобновит учебный процесс.

После ослабления карантинных ограничений начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

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